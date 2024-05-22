Разом з партнерами програми "Вільні люди" волонтери Slots City Foundation доставляють гуманітарну допомогу в різні міста України: як вимушеним переселенцям, так і тим, хто сьогодні потерпає від обстрілів, живучи поряд з місцем проведення бойових дій. Ще один напрямок допомоги волонтерів – підтримка медичних закладів.

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Скільком українцям вже надали таку необхідну допомогу та як Slots City Foundation реалізує програму "Вільні люди" – 24 Канал розповідає у новому спецвипуску проєкту "Вільні".

"Вільні люди" – це про згуртованість українців

З 24 лютого 2022 року чимало українців потребували допомоги. Запити до волонтерів були різними: у когось не було даху над головою, хтось з одним рюкзаком приїхав у незнайоме місто та шукав прихистку, інші ж залишились у своїх домівках і потребували помочі небайдужих. Прагнення допомогти цим людям і стало основою для програми “Вільні люди”.

Головне гасло нашого фонду, починаючи з 24 лютого 2022 року, що ми – "Вільні люди". Ті люди, які виїхали з окупованих територій, ті, хто постраждали на тих територіях, які були окуповані і вже звільнені, ми їм надаємо можливу допомогу. На жаль, у людей там розбиті автівки, немає базової техніки, просто одягу, продуктів. Тому, коли до нас звертаються, ми, чим можемо, допомагаємо,

– розповідає Артем Стогній, директор Slots City Foundation.

Лише в перші 3 місяці 2024 року волонтери Slots City Foundation передали 4,7 тонни гуманітарної допомоги, обробивши 237 заявок на гуманітарну допомогу, з яких 86 – від вимушених переселенців (здебільшого з Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей). Ще 151 заявка надійшла з зони бойових дій.

Більше про проєкт "Вільні люди" від Slots City Foundation: дивіться відео

Загалом же, починаючи з 2022 року, Фонду разом з друзями та партнерами вдалось опрацювати понад 2 тисячі таких запитів. А це 72 тонни гуманітарної допомоги на більш як 298 мільйонів гривень.

Зокрема, за словами волонтерів Slots City Foundation, українцям доправляють продукти, предмети особистої гігієни, побутову хімію, теплий одяг, ковдри, обігрівачі, корми для тварин тощо. До слова, подати заявку на допомогу може кожен, хто перебуває у зоні бойових дій, а також люди, які мають статус "внутрішньо переміщена особа".

Така підтримка працює через наш сайт Slots City Foundation. Люди звертаються, заповнюють заявки, і ми в певний проміжок часу по можливості їм допомагаємо,

– додає Артем Стогній.

Лікарні – це окремий напрямок допомоги у "Вільні люди"

Великим напрямком допомоги є медична сфера. Волонтери Slots City Foundation опрацьовують запити медиків, аби у лікарнях були засоби першої необхідності для роботи лікарів.

Так, спільно з партнерами волонтери передали для Олександрівської клінічної лікарні генератор потужністю у 250 кВт. У шпиталі його використовуватимуть для безперебійної роботи харчоблока, а також для стерилізації медичних інструментів. Реалізувати отримання генератора волонтерам допомогли Благодійний фонд "Кищенці" та його партнерський фонд De Leeuw Kyiv із Нідерландів.

Лікарні – це окрема наша діяльність у "Вільні люди". Цей напрямок дуже важливий для нас. Нещодавно разом із партнерами ми передали від нашого Фонду і завезли в лікарню великий генератор потужністю 250 кВт. Також Фонд допомагає забезпечити водою кілька громад у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях у містах, які розташовані біля лінії фронту,

– розповідає волонтер Slots City Foundation Андрій Туригін.

Гуманітарний десант

Запити на речі першої необхідності від громад, які волонтери отримують разом з заявками на адресну допомогу, у Фонді називають"гуманітарним десантом".

Гуманітарний десант – це те, що ми робимо за запитом різних міст нашої країни. Забезпечуємо товарами першої необхідності. Це може бути їжа, одяг, кому потрібно – прихисток, можуть бути якісь первинні речі особистої гігієни, перевезення. І загалом ми реагуємо досить швидко, іноді і виїжджаючи на місця!

– ділиться Андрій Туригін.

Зокрема, оперативну допомогу волонтери Slots City Foundation надавали на Херсонщині, коли вода з підірваної ГЕС затопила цілі населені пункти.

Коли в нас буває така ситуація, потрібно дуже швидко і оперативно реагувати... Тоді ми поїхали закуповували гумові чоботи, лопати, сокири, тому що в той момент вода стояла дуже високо в багатьох населених пунктах. Крім того, в самому Херсоні було багато роботи. Наші волонтери дійсно брали на себе таку відповідальність, виїжджали, допомагали, рятували людей, вивозили їх до більш безпечних місць,

– згадує Артем Стогній.

Вже після надання першочергової допомоги Херсонщині волонтери подбали і про тварин, яких вдалось врятувати. Так, серед іншого, у межах програми "Вільні люди" Slots City Foundation передають у притулки для домашніх тварин харчування, засоби гігієни та медикаменти для "чотирилапих".

На фото – 100 кілограмів корму для собак, передача для одного з притулків від волонтерів Фонду / Фото Slots City Foundation

Історії "Вільних людей" дуже різні, однак їх об’єднує людяність, прагнення простягати руку допомоги і небайдужість. Для реалізації цих програм волонтери Slots City Foundation залучають широке коло партнерів з України, Польщі, Франції та інших країн.

Більше про програму "Вільні люди", а також інші проєкти – на сайті Slots City Foundation.