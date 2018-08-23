Він "захищає": у Грузії випустили презервативи із зображенням Путіна

У Грузії можна купити презервативи із зображенням Путіна. Місцевий виробник гумових виробів Aiisa представив нову колекцію.

Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Як би виглядав Гомер Сімпсон у реальному житті: вражаюче фото

Вона присвячена 10-річчю російсько-грузинської війни. Саме тому на упакуванні зобразили главу Кремля, який спонукав тогочасного президента Росії Дмитра Медведєва розпочати агресію проти Грузії.



Презервативи із зображенням Путіна

Презерватив із зображенням Путіна коштує трохи більше одного долара. Виробник обіцяє незабаром представити на ринку нові упакування з "антиокупаційним дизайном". Наприклад, 27 вересня, коли російські війська окупували Сухумі, а також 8 жовтня – на день народження Путіна.