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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Він "захищає": у Грузії випустили презервативи із зображенням Путіна

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У Грузії випустили презервативи із зображенням Путіна
У Грузії випустили презервативи із зображенням Путіна / Фото з соціальних мереж

У Грузії можна купити презервативи із зображенням Путіна. Місцевий виробник гумових виробів Aiisa представив нову колекцію.

Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook. 

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Вона присвячена 10-річчю російсько-грузинської війни. Саме тому на упакуванні зобразили главу Кремля, який спонукав тогочасного президента Росії Дмитра Медведєва розпочати агресію проти Грузії. 


Презервативи із зображенням Путіна

Презерватив із зображенням Путіна коштує трохи більше одного долара. Виробник обіцяє незабаром представити на ринку нові упакування з "антиокупаційним дизайном". Наприклад, 27 вересня, коли російські війська окупували Сухумі, а також 8 жовтня – на день народження Путіна.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини Грузії Секс
Джерело: 24 Канал
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