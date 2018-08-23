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Он "защищает": в Грузии выпустили презервативы с изображением Путина

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В Грузии выпустили презервативы с изображением Путина
В Грузии выпустили презервативы с изображением Путина / Соцсети

В Грузии можно купить презервативы с изображением Путина. Местный производитель резиновых изделий Aiisa представил новую коллекцию.

Об этом сообщила компания на своей странице в Facebook.

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Она посвящена 10-летию российско-грузинской войны. Именно поэтому на упаковке изобразили главу Кремля, побудившего тогдашнего президента России Дмитрия Медведева начать агрессию против Грузии.


Презервативы с изображением Путина

Презерватив с изображением Путина стоит чуть больше одного доллара. Производитель обещает в скором времени представить на рынке новые упаковки с "антиоккупационным дизайном". Например, 27 сентября, когда российские войска оккупировали Сухуми, а также 8 октября – в день рождения Путина.

Теги: Новости России Секс Новости Грузии Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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