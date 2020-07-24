У випуску новин за 24 липня станом на 12:00 – в Україні новий сплеск захворюваності на коронавірус. За добу підтвердили 972 нові діагнози, при цьому шпиталізували рекордну кількість пацієнтів – 255. Напередодні розширення санкцій підтримав і конгрес США. На Одещині 60-річний чоловік влаштував стрілянину по поліцейським.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Полтавській області другу добу шукають Романа Скрипника. Напередодні 32-річний чоловік під час затримання в Полтаві погрожував підірвати гранату й схопив копа. Сьогодні власник судна Delfi планує ще раз спробувати дістати напівзатонулий танкер власними силами. Чорні скриньки збитого літака Міжнародних авіаліній України успішно розшифрували. Сенат США схвалив законопроєкт з санкціями проти Північного потоку-2 та Турецького потоку.