В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 12:00 – в Украине новый всплеск заболеваемости коронавирусом. За сутки подтвердили 972 новых диагноза, при этом госпитализировали рекордное количество пациентов – 255. Накануне расширения санкций поддержал и конгресс США. В Одесской области 60-летний мужчина устроил стрельбу по полицейским.

Также в выпуске новостей на канале 24: В Полтавской области вторые сутки ищут Романа Скрипника. Накануне 32-летний мужчина во время задержания в Полтаве угрожал взорвать гранату и схватил копа. Сегодня владелец судна Delfi планирует еще раз попробовать достать полузатонувший танкер собственными силами. Черные ящики сбитого самолета Международных авиалиний Украины успешно расшифровали. Сенат США одобрил законопроект с санкциями против Северного потока-2 и Турецкого потока.