Выпуск новостей за 12:00: Новый всплеск заболеваемости COVID-19. Стрельба возле Одессы
В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 12:00 – в Украине новый всплеск заболеваемости коронавирусом. За сутки подтвердили 972 новых диагноза, при этом госпитализировали рекордное количество пациентов – 255. Накануне расширения санкций поддержал и конгресс США. В Одесской области 60-летний мужчина устроил стрельбу по полицейским.
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