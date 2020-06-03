У випуску новин за 3 червня станом на 12:00 – рік тому вбили 5-річного Кирила Тлявова, якому у голову влучила "шальна куля" поліцейських. Проте суд почав розглядати справу лише незадовго до річниці трагедії – наприкінці травня. Щонайменше 11 людей загинуло під час акцій протесту у США, серед них і правоохоронці. Такі дані наводять журналісти.

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Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 483 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 3 червня 09:00 в країні виявили 24 823 хворих на COVID-19.