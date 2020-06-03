В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 12:00 – год назад убили 5-летнего Кирилла Тлявова, которому в голову попала "шальная пуля" полицейских. Однако суд начал рассматривать дело лишь незадолго до годовщины трагедии – в конце мая. По меньшей мере 11 человек погибли во время акций протеста в США, среди них и правоохранители. Такие данные приводят журналисты.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Париже произошли столкновения между полицией и протестующими. Примерно 20 тысяч человек пришли под стены парижского суда против полицейского произвола и предвзятого отношения к темнокожим французам.

В Харькове зафиксировали вспышку коронавируса в лаборатории, где проводят ПЦР-тестирование.

Участнице боевых действий и фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Инне Грищенко следователи не дают пройти медицинскую комиссию.

В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 483 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 3 июня 9:00 в стране выявили 24 823 больных COVID-19.