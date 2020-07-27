У випуску новин за 27 липня станом на 12:00 – опівночі на Донбасі розпочалось чергове та всеосяжне перемир'я. Щоправда, як минули перші години режиму припинення вогню в штабі ООС наразі не повідомляють. Уже 5 день на Полтавщині біля села Великий Байрак шукають Романа Скрипника. Правоохоронці до операції залучили Нацгвардію і навіть авіацію, а також прочісують територію із собаками.

Також у випуску новин на 24 каналі: Крах танкера Делфі – є надзвичайною ситуацією. Це визнала Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка напередодні провела екстрене засідання. напередодні введення режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі неподалік Новомихайлівки окупанти за допомогою протитанкових гранатометів замінували українські позиції протипіхотними мінами ПОМ-2. У Південно-Африканській республіці з в'язниці втекли 68 арештантів. Всіх утікачів піймали протягом двох днів та повернули до камер.