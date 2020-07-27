В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 12:00 – в полночь на Донбассе началось очередное и всеобъемлющее перемирие. Правда, как прошли первые часы режима прекращения огня в штабе ООС, пока не сообщают. Уже 5 день на Полтавщине возле села Великий Байрак ищут Романа Скрипника. Правоохранители к операции привлекли Нацгвардию и даже авиацию, а также прочесывают территорию с собаками.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Крушение танкера Делфи – является чрезвычайной ситуацией. Это признала Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая накануне провела экстренное заседание. Накануне введения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе неподалеку Новомихайловки оккупанты с помощью противотанковых гранатометов заминировали украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2. В Южно-Африканской республике из тюрьмы сбежали 68 арестантов. Всех беглецов поймали в течение двух дней и вернули в камеры.