У випуску новин за 6 червня станом на 15:00 – мінера столичного мосту Метро перевели до психлікарні. 5 червня чоловіку змінили запобіжний захід, мовляв, у нього є схильність до суїциду, тому і відвезли з СІЗО до лікарні. Нові подробиці у справі вббивства Кирила Тлявова: поліцейські, які торік поцілили в 5-річного хлопчика, здійснили понад 10 пострілів в бік місця, де він гуляв.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Павлоградському відділі поліції на Дніпропетровщині ДБР накрило банду поліцейських, які змушували місцевих вчиняти злочини для хороших показників. Відділок розформують та наберуть нових працівників. У Броварах через коронавірус закрили дитячий садок. У виховательки дошкільного закладу лабораторно підтвердили COVID-19. Поліція знову провела обшуки та силою взяла ДНК у Інни Грищенко на псевдо "Пума". Про це повідомив адвокат Віталій Ковальчук, який захищає чоловіка Інни Грищенко.