В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 15:00 – минера столичного моста Метро перевели в психушку. 5 июня мужчине изменили меру пресечения, мол, у него есть склонность к суициду, поэтому и увезли из СИЗО в больницу. Новые подробности в деле убийства Кирилла Тлявова: полицейские, которые в прошлом году попали в 5-летнего мальчика, совершили более 10 выстрелов в сторону места, где он гулял.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Павлоградском отделении полиции на Днепропетровщине ГБР накрыло банду полицейских, которые заставляли местных совершать преступления для хороших показателей. Участок расформируют и наберут новых работников. В Броварах из-за коронавируса закрыли детский сад. У воспитательницы дошкольного учреждения лабораторно подтвердили COVID-19. Полиция снова провела обыски и силой взяла ДНК у Инны Грищенко с псевдонимом "Пума". Об этом сообщил адвокат Виталий Ковальчук, который защищает мужа Инны Грищенко.