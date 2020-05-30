У випуску новин за 23 травня станом на 17:00 – Броварський суд обрав двом підозрюваним у стрілянині в Броварах запобіжний захід. Вони перебуватиме за ґратами 2 місяці. Решта ще чекають на рішення суду. У львівському СІЗО з'явилась платна камера. Це двомісний "тюремний" номер із усіма зручностями.

Також у випуску новин на 24 каналі: Один військовий отримав поранення на передовій минулої доби. Про це повідомляє Штаб Операції Об'єднаних сил. Загалом вчора гатили по нашим позиціям 13 разів. 393 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Україні минулої доби. За підрахунками львівських рестораторів, приблизно половини закладів харчування не переживуть кризу, спричинену коронавірусом. Підприємці скорочують працівників, переходять в онлайн-режим чи на доставку.