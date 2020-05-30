В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 17:00 – Броварской суд избрал двум подозреваемым в стрельбе в Броварах меру пресечения. Они будут находиться за решеткой 2 месяца. Остальные еще ждут решения суда. Во львовском СИЗО появилась платная камера. Это двухместный "тюремный" номер со всеми удобствами.

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Один военный получил ранение на передовой за прошедшие сутки. Об этом сообщает Штаб Операции Объединенных сил. В общем вчера били по нашим позициям 13 раз.

393 новых случая инфицирования коронавирусом зафиксировано в Украине за минувшие сутки.

По подсчетам львовских рестораторов, около половины заведений питания не переживут кризис, вызванный коронавирусом. Предприниматели сокращают работников, переходят в онлайн-режим или на доставку.