Випуск новин за 09:00: Санкції проти Росії. Стрілянина у Флориді
У випуску новин за 27 серпня станом на 09:00 – санкції США проти Росії сьогодні набули чинності. Проте це лише перший етап жорстких обмежень. Троє осіб загинули, ще 11 поранені внаслідок стрілянини у Флориді. Сам нападник наклав на себе руки. Нині поліція веде розслідування.
Також у випуску:
Папа Риммський Франциск попросив прощення за гріхи церкви.
Проросійські бойовики на Донбасі застосували проти українських військових ствольну артилерію та міномети. Двох наших захисників було поранено, двоє – травмовані, ще два солдати загинули.
Загиблих в Іловайську бійців ходою згадали в Івано-Франківську.
Британські винищувачі зупинили два російські літаки над Чорним морем.
Джерело: 24 канал
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