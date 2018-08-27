Випуск новин за 09:00: Санкції проти Росії. Стрілянина у Флориді

У випуску новин за 27 серпня станом на 09:00 – санкції США проти Росії сьогодні набули чинності. Проте це лише перший етап жорстких обмежень. Троє осіб загинули, ще 11 поранені внаслідок стрілянини у Флориді. Сам нападник наклав на себе руки. Нині поліція веде розслідування.

Також у випуску: Папа Риммський Франциск попросив прощення за гріхи церкви. Проросійські бойовики на Донбасі застосували проти українських військових ствольну артилерію та міномети. Двох наших захисників було поранено, двоє – травмовані, ще два солдати загинули. Загиблих в Іловайську бійців ходою згадали в Івано-Франківську. Британські винищувачі зупинили два російські літаки над Чорним морем.