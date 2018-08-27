Выпуск новостей за 9:00: Санкции против России. Стрельба во Флориде
В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 09:00 – санкции США против России сегодня вступили в силу. Однако это лишь первый этап жестких ограничений. Три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате стрельбы во Флориде. Сам нападающий покончил с собой. Сейчас полиция ведет расследование.
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Источник: 24 канал
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