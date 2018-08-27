Выпуск новостей за 9:00: Санкции против России. Стрельба во Флориде

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 09:00 – санкции США против России сегодня вступили в силу. Однако это лишь первый этап жестких ограничений. Три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате стрельбы во Флориде. Сам нападающий покончил с собой. Сейчас полиция ведет расследование.

Также в выпуске: Папа Риммський Франциск попросил прощения за грехи церкви.



Пророссийские боевики на Донбассе применили против украинских военных ствольную артиллерию и минометы. Двух наших защитников были ранены, двое – травмированы, еще два солдата погибло.



Погибших в Иловайске бойцов маршем вспомнили в Киеве.



Британские истребители остановили два российских самолета над Черным морем.