Випуск новин за 10:00: Місяць голодування Сенцова. Негода на заході України
У випуску новин за 13 червня станом на 10:00 – бранець Кремля Олег Сенцов голодує місяць. На його підтримку сьогодні, 13 червня, у Парижі перед будівлею посольства Росії відбудеться акція. Активісти вимагатимуть звільнення усіх українських політв'язнів. Буревій з грозою та градом накрив Тернопільську область. Дощем затопило 6 домогосподарств, на Закарпатті градом пошкоджено 182 будинки.
Також у випуску:
Волкер вважає Росію відповідальною за гуманітарну кризу на Донбасі.
Закон про Вищий Антикорупційний суд опублікували в "Голосі України".
В Європарламенті голосуватимуть за надання Україні 1 мільярда євро.
Джерело: 24 канал
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