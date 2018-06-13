Выпуск новостей за 10:00: Месяц голодовки Сенцова. Непогода на западе Украины

В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 10:00 – пленник Кремля Олег Сенцов голодает месяц. В его поддержку сегодня, 13 июня, в Париже перед зданием посольства России состоится акция. Активисты будут требовать освобождения всех украинских политзаключенных. Ураган с грозой и градом накрыл Тернопольскую область. Дождем затопило 6 домохозяйств, на Закарпатье градом повреждены 182 дома.

Также в выпуске: Волкер считает Россию ответственной за гуманитарный кризис на Донбассе. Закон о Высшем Антикоррупционном суде опубликовали в "Голосе Украины". В Европарламенте будут голосовать за предоставление Украине 1 миллиарда евро.