Випуск новин за 10:00: Пожежі у Сибірі. Стрілянина у США

У випуску новин за 31 липня станом на 10:00 – пожежі у сибірських лісах тривають. Полум'я охопило ще більшу територію, майже три з половиною мільйони гектарів. У передмісті Мемфіса, що у США, чоловік відкрив вогонь у супермаркеті. Зловмисник випустив десяток кульк, загинуло двоє працівників магазину.

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