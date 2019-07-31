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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 10:00: Пожежі у Сибірі. Стрілянина у США

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 липня станом на 10:00 – пожежі у сибірських лісах тривають. Полум'я охопило ще більшу територію, майже три з половиною мільйони гектарів. У передмісті Мемфіса, що у США, чоловік відкрив вогонь у супермаркеті. Зловмисник випустив десяток кульк, загинуло двоє працівників магазину.

      Також у випуску: 

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      Теги: Новини Росії Стрілянина Новини США Випуск новин Пожежа
      Джерело: 24 канал
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