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      Випуск новин за 10.00: Зникнення бронетехніки. Наркобізнес на Львівщині

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 листопада станом на 10:00 – в одній з військових частин Львівщини виявили зникнення бронетехніки на суму в майже 9 мільйонів гривень. Зловмисникам може загрожувати від 5 до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці провели масштабну наркооперацію на Львівщині і виявили 46 кілограмів наркотиків на 25 мільйонів гривень.

      Також у випуску:

      Засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться сьогодні у Мінську. Перемовники обговорять можливість врегулювання ситуації на Донбасі. 

      Міському голові Львова Андрію Садовому Антикорупційний суд сьогодні о 12.15 обиратиме запобіжний захід. 

      В Албанії стався потужний землетрус. Кількість жертв зросла до 23, ще 15 вважаються офіційно зниклими безвісти. 

      На журналіста одного з грецьких телеканалів під час прямого включення напала свиня. 

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      Теги: Випуск новин Наркотики Зброя
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