Випуск новин за 10.00: Зникнення бронетехніки. Наркобізнес на Львівщині

У випуску новин за 27 листопада станом на 10:00 – в одній з військових частин Львівщини виявили зникнення бронетехніки на суму в майже 9 мільйонів гривень. Зловмисникам може загрожувати від 5 до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці провели масштабну наркооперацію на Львівщині і виявили 46 кілограмів наркотиків на 25 мільйонів гривень.

Також у випуску: Засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться сьогодні у Мінську. Перемовники обговорять можливість врегулювання ситуації на Донбасі. Міському голові Львова Андрію Садовому Антикорупційний суд сьогодні о 12.15 обиратиме запобіжний захід. В Албанії стався потужний землетрус. Кількість жертв зросла до 23, ще 15 вважаються офіційно зниклими безвісти. На журналіста одного з грецьких телеканалів під час прямого включення напала свиня.