Випуск новин за 11:00: Відновлення нормандського формату. Обстріл будівлі "112 Україна"
У випуску новин за 13 липня станом на 11:00 – у Парижі відбулась перша зустріч радників України, Німеччини, Франції та Росії , де домовлялись про відновлення переговорів і подальші кроки реалізації мінських домовленостей. У Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Віктором Медведчуком.
Також у випуску:
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Сьогодні у в'язня Кремля Олега Сенцова День народження, режисеру виповнюється 43 роки.
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Україна та Північна Македонія підписали безстрокову угоду про безвіз.
Джерело: 24 канал
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