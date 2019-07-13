Випуск новин за 11:00: Відновлення нормандського формату. Обстріл будівлі "112 Україна"

У випуску новин за 13 липня станом на 11:00 – у Парижі відбулась перша зустріч радників України, Німеччини, Франції та Росії , де домовлялись про відновлення переговорів і подальші кроки реалізації мінських домовленостей. У Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Також у випуску: Проросійські бойовики продовжують гатити із забороненого Мінськом озброєння. В результаті постраждали двоє українських військових. Сьогодні у в'язня Кремля Олега Сенцова День народження, режисеру виповнюється 43 роки. У Сомалі бойовики захопили готель і підірвались, в результаті щонайменше 10 загиблих. Україна та Північна Македонія підписали безстрокову угоду про безвіз.

Джерело: 24 канал