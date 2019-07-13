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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 11:00: Відновлення нормандського формату. Обстріл будівлі "112 Україна"

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 липня станом на 11:00 – у Парижі відбулась перша зустріч радників України, Німеччини, Франції та Росії , де домовлялись про відновлення переговорів і подальші кроки реалізації мінських домовленостей. У Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Віктором Медведчуком.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики продовжують гатити із забороненого Мінськом озброєння. В результаті постраждали двоє українських військових.

      Сьогодні у в'язня Кремля Олега Сенцова День народження, режисеру виповнюється 43 роки.

      У Сомалі бойовики захопили готель і підірвались, в результаті щонайменше 10 загиблих.

      Україна та Північна Македонія підписали безстрокову угоду про безвіз.

      blog_ava
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      Теги: Мінські домовленості Випуск новин Стрілянина
      Джерело: 24 канал
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