Випуск новин за 12:00: Масова аварія на Рівненщині. Розслідування збиття "Боїнга"

У випуску новин за 17 січня станом на 12:00 – через сильний туман та слизьку дорогу на Рівненщині зіштовхнулися сім машин. За попередніми даними, травмувалось двоє осіб. Зокрема, одну з постраждалих затисло в автомобілі. Міністри закордонних справ у Лондоні обговорили деталі розслідування збиття українського "Боїнга" в Ірані. Вони переконані, що справа може затягнутись на роки.

Також у випуску: На передовій біля Оріхового загинув один військовий. Народні депутати обирають представників до комісії, що слідкуватиме за конкурсом на посаду нового очільника Державного бюро розслідувань. Прізвища претендентів поки не відомі. У США двоє обстріляли барбершоп. П'ятеро людей отримали серйозні поранення. Серед них троє дітей.