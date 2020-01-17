Випуск новин за 12:00: Масова аварія на Рівненщині. Розслідування збиття "Боїнга"
У випуску новин за 17 січня станом на 12:00 – через сильний туман та слизьку дорогу на Рівненщині зіштовхнулися сім машин. За попередніми даними, травмувалось двоє осіб. Зокрема, одну з постраждалих затисло в автомобілі. Міністри закордонних справ у Лондоні обговорили деталі розслідування збиття українського "Боїнга" в Ірані. Вони переконані, що справа може затягнутись на роки.
Також у випуску:
На передовій біля Оріхового загинув один військовий.
Народні депутати обирають представників до комісії, що слідкуватиме за конкурсом на посаду нового очільника Державного бюро розслідувань. Прізвища претендентів поки не відомі.
У США двоє обстріляли барбершоп. П'ятеро людей отримали серйозні поранення. Серед них троє дітей.
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