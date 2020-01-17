Выпуск новостей за 12:00: Массовая авария на Ровенщине. Расследование сбития "Боинга"

В выпуске новостей за 17 января состоянию на 12:00 – из-за сильного тумана и скользкой дороги на Ровенщине столкнулись семь машин. По предварительным данным, травмировались два человека. В частности, одну из пострадавших зажало в автомобиле. Министры иностранных дел в Лондоне обсудили детали расследования сбития украинского "Боинга" в Иране. Они убеждены, что дело может затянуться на годы.

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