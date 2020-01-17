13:16
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Выпуск новостей за 12:00: Массовая авария на Ровенщине. Расследование сбития "Боинга"

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 января состоянию на 12:00 – из-за сильного тумана и скользкой дороги на Ровенщине столкнулись семь машин. По предварительным данным, травмировались два человека. В частности, одну из пострадавших зажало в автомобиле. Министры иностранных дел в Лондоне обсудили детали расследования сбития украинского "Боинга" в Иране. Они убеждены, что дело может затянуться на годы.

      Также в выпуске:

      На передовой у Орехового погиб один военный.

      Народные депутаты выбирают представителей в комиссию, которая будет следить за конкурсом на должность нового главы Государственного бюро расследований. Фамилии претендентов пока неизвестны.

      В США двое обстреляли барбершоп. Пять человек получили серьезные ранения. Среди них трое детей.

       

      Самые известные украинские щедровки для девушек: слова и видео
      сегодня
      5136
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Аварии и ДТП Расследования Стрельба Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Торжество бесправия. Как Путин хочет изменить Конституцию
      Віталій Портников 367
      сегодня , 10:43 Гончарук заявил об отставке: что нужно знать о премьер-министре
      Ірина Кошанська 38215
      16 января , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      274
      16 января , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      585
      сегодня , 08:40 Путин от власти не уйдет
      Віктор Шендерович 889
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук