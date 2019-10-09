Випуск новин за 12:00: Самогубство поліцейського в Рівному. Бабине літо в Україні
У випуску новин за 9 жовтня станом на 12:00 – у Рівному 34-річний поліцейський застрелився під час нічного чергування. Загиблий 13 років пропрацював у правоохоронних органах. У нього залишилась дружина та двоє маленьких дітей. Бабине літо почнеться наприкінці цього тижня, температура підніметься до +22 градусів. Синоптики прогнозують, що тепла погода протримається майже два тижня.
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