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      Випуск новин за 12:00: Самогубство поліцейського в Рівному. Бабине літо в Україні

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 жовтня станом на 12:00 – у Рівному 34-річний поліцейський застрелився під час нічного чергування. Загиблий 13 років пропрацював у правоохоронних органах. У нього залишилась дружина та двоє маленьких дітей. Бабине літо почнеться наприкінці цього тижня, температура підніметься до +22 градусів. Синоптики прогнозують, що тепла погода протримається майже два тижня.

      Також у випуску:

      Американця, який воював в АТО, підозрюють у подвійному вбивстві на батьківщині, в США йому загрожує смертна кара.

      Ситуація на фронті: одного бійця поранено, його вночі гвинтокрилом доставили у шпиталь.

      Адміністрація Трампа відмовилась співпрацювати у справі про імпічмент з Конгресом.

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      Теги: Рівне Випуск новин Самогубство Погода
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