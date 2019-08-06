Випуск новин за 12:00: Справа проти Порошенка. Стрілянина в Канаді
У випуску новин за 6 серпня станом на 12:00 – в Державному Бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження проти Петра Порошенка за його поїздку на Мальдіви у січні 2018 року. В Торонто невідомий почав стріляти по людях в нічному клубі. Постраждали щонайменше 17 людей.
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Джерело: 24 канал
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