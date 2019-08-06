Випуск новин за 12:00: Справа проти Порошенка. Стрілянина в Канаді

У випуску новин за 6 серпня станом на 12:00 – в Державному Бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження проти Петра Порошенка за його поїздку на Мальдіви у січні 2018 року. В Торонто невідомий почав стріляти по людях в нічному клубі. Постраждали щонайменше 17 людей.

Також у випуску: На скандальному 210 виборчому окрузі перерахували голоси: хто виявився переможцем. У Росії під Красноярськом вибухнув склад з боєприпасами: є щонайменше одна жертва – військовослужбовець. Лоукостер Ryanair планує збільшити кількість маршрутів із України удвічі. На берег Азовського моря викинуло тисячі мертвих медуз, науковці пов'язують масову гибель із підвищенням солоності водойми.

Джерело: 24 канал