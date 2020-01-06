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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ

      Випуск новин за 13:00: Страшне вбивство дівчат у Києві. Дощі в Австралії

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 січня станом на 13:00 – в Одесі затримали підозрюваних у вбивстві двох дівчат у столиці. Це 34-річний Сергій Ксьондзик – раніше неодноразово судимий та 19-річна Єлизавета Бершацька. В уражених пожежами районах Австралії радіють приходу опадів.

      Також у випуску:

      Напруга між США та Іраном зростає. Тегеран заявив про вихід з ядерної угоди, укладеної у 2015 році.

      За дві "красиві купюри" росіянин хотів потрапити в Україну, але опинився в поліції. Однак отримав три роки заборони в’їзду в Україну. 

      На Житомирщині 13-річний школяр врятував з вогню 88-річну бабусю та її 40-річного онука.

      На передовій знову неспокійно – двоє військових загинуло та один отримав поранення.

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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Вбивство Австралія
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