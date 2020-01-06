Випуск новин за 13:00: Страшне вбивство дівчат у Києві. Дощі в Австралії
У випуску новин за 6 січня станом на 13:00 – в Одесі затримали підозрюваних у вбивстві двох дівчат у столиці. Це 34-річний Сергій Ксьондзик – раніше неодноразово судимий та 19-річна Єлизавета Бершацька. В уражених пожежами районах Австралії радіють приходу опадів.
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