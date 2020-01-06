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      Выпуск новостей на 13:00: Страшное убийство девушек в Киеве. Дожди в Австралии

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 13:00 – в Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек в столице. Это 34-летний Сергей Ксендзик – ранее неоднократно судимый и 19-летняя Елизавета Бершацкая. В пораженных пожарами районах Австралии радуются приходу осадков.

      Также в выпуске:

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      Теги: Выпуск новостей Австралия Убийство
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