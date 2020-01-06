Выпуск новостей на 13:00: Страшное убийство девушек в Киеве. Дожди в Австралии

В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 13:00 – в Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек в столице. Это 34-летний Сергей Ксендзик – ранее неоднократно судимый и 19-летняя Елизавета Бершацкая. В пораженных пожарами районах Австралии радуются приходу осадков.

Также в выпуске:

Напряжение между США и Ираном растет. Тегеран заявил о выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

За две "красивые купюры" россиянин хотел попасть в Украину, но оказался в полиции. Однако получил три года запрета въезда в Украину.

На Житомирщине 13-летний школьник спас из огня 88-летнюю бабушку и ее 40-летнего внука.

На передовой снова неспокойно – двое военных погибли и один получил ранения.