Выпуск новостей на 13:00: Страшное убийство девушек в Киеве. Дожди в Австралии
В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 13:00 – в Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек в столице. Это 34-летний Сергей Ксендзик – ранее неоднократно судимый и 19-летняя Елизавета Бершацкая. В пораженных пожарами районах Австралии радуются приходу осадков.
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