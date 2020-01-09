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      Випуск новин за 13:00: Втрати України через "Турецький потік". Похорон у Каховці

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 13:00 – Україна втратить 15 мільярдів кубометрів газу на рік через "Турецький потік". Уже з першого січня Болгарія, Туреччина та інші країни регіону не отримують газ через Україну. У Каховці, що на Херсонщині, прощаються із чоловіком, якого жорстоко вбили у новорічну ніч. У скоєному підозрюють колишнього правоохоронця.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Газ Вбивство у Каховці Турецький потік
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