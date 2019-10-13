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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
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      Випуск новин за 17:00: Жінка кинулася під потяг на Рівненщині. Пожежа у Дніпрі

      Випуск новин 84 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 жовтня станом на 17:00 – мешканка села Мирогоща, що на Рівненщині, за день до свого 50-річчя кинулася під потяг. Машиніст швидкісного потягу, який прямував із Києва до Львова, включив екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. У Дніпрі через пожежу евакуювали будинок людей похилого віку. Полум'я спалахнуло зранку в одній із кімнат на другому поверсі.

      Також у випуску:

      Уночі в одному зі спальних районів Києва на 23-річного хлопця накинулася група чоловіків. Вони били його ногами, а опісля втекли. На жаль, хлопець помер.

      Чотирьох чоловіків зі зброєю і гранатами затримали у Києві. Поліціянти зупинили авто, з якого просто на ходу стріляли.

      У місті Сокаль, що на Львівщині, легковик на швидкості влетів у карету швидкої допомоги. Та саме прямувала на виклик до хворого, в якого стався епілептичний напад.

      Одружився командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк. Він був одним із 24 моряків, яких Росія захопила біля узбережжя Криму ще торік.

      blog_ava
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      Теги: Пожежа Випуск новин Самогубство
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