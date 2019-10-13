Випуск новин за 17:00: Жінка кинулася під потяг на Рівненщині. Пожежа у Дніпрі

У випуску новин за 13 жовтня станом на 17:00 – мешканка села Мирогоща, що на Рівненщині, за день до свого 50-річчя кинулася під потяг. Машиніст швидкісного потягу, який прямував із Києва до Львова, включив екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. У Дніпрі через пожежу евакуювали будинок людей похилого віку. Полум'я спалахнуло зранку в одній із кімнат на другому поверсі.

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