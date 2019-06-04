Випуск новин за 16:00: Запобіжні заходи поліцейським, що застрелили дитину. Мітинг під АП
У випуску новин за 4 червня станом на 16:00 – 60 діб під вартою без права внести заставу – такий запобіжний захід суд обрав двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила в Переяславі-Хмельницькому. До Адміністрації Зеленського на мітинг вийшли ветерани. Вони вимагають, аби він надав громадянство іноземцям-добровольцям, які воюють за Україну.
Також у випуску:
Під Києвом загорілася птахофабрика: близько 150 тисяч птахів загинули.
У Переяславі-Хмельницькому загинув 5-річний хлопчик через те, що йому в голову вистрелили п'яні поліцейські.
Конституційний суд готується розглядати скаргу нардепів на рішення президента про розпуск Ради.
Джерело: 24 канал
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