Випуск новин за 16:00: Запобіжні заходи поліцейським, що застрелили дитину. Мітинг під АП

У випуску новин за 4 червня станом на 16:00 – 60 діб під вартою без права внести заставу – такий запобіжний захід суд обрав двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила в Переяславі-Хмельницькому. До Адміністрації Зеленського на мітинг вийшли ветерани. Вони вимагають, аби він надав громадянство іноземцям-добровольцям, які воюють за Україну.

Також у випуску: Під Києвом загорілася птахофабрика: близько 150 тисяч птахів загинули. У Переяславі-Хмельницькому загинув 5-річний хлопчик через те, що йому в голову вистрелили п'яні поліцейські. Конституційний суд готується розглядати скаргу нардепів на рішення президента про розпуск Ради.

Джерело: 24 канал