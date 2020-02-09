Випуск новин за 17:00: Затримання банди на Закарпатті. Невдала посадка літака в Росії

У випуску новин за 9 лютого станом на 17:00 – на Закарпатті затримали озброєну банду, яка, ймовірно, і скоїла стрілянину в Мукачеві 8 лютого. У двох їхніх машинах правоохоронці виявили зброю та набої. У Росії ледве не розбився Boeing, який прямував з Москви до міста Усинськ, що в Республіці Комі. Момент невдалого приземлення встиг зафільмувати один із пасажирів.

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