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      Випуск новин за 17:00: Затримання банди на Закарпатті. Невдала посадка літака в Росії

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 лютого станом на 17:00 – на Закарпатті затримали озброєну банду, яка, ймовірно, і скоїла стрілянину в Мукачеві 8 лютого. У двох їхніх машинах правоохоронці виявили зброю та набої. У Росії ледве не розбився Boeing, який прямував з Москви до міста Усинськ, що в Республіці Комі. Момент невдалого приземлення встиг зафільмувати один із пасажирів.

      Також у випуску:

      Троє маленьких дітей втопилися у ставку в селі Долинське Запорізької області.

      Через забруднення води в Каховському водосховищі жителів міста Апостолове закликали не вживати воду з кранів. У місті закрили школи, дитсадки та інші заклади.

      Військового, який розстріляв людей біля торгового центру в Таїланді, і захопив 16 заручників, вдалося ліквідувати.

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      Теги: Випуск новин Новини Закарпаття Стрілянина Новини Росії
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