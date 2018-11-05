Випуск новин за 18:00: Смерть Катерини Гандзюк та розслідування нападів на активістів
У випуску новин за 5 листопада станом на 18:00 – негайно створити тимчасову слідчу комісію для розслідування справи Гандзюк і півсотні нападів на інших активістів – у Верховній Раді депутати домовляються про порядок денний на завтра. Утім, фракція БПП із рішенням зволікає. Тим часом на смерть Катерини реагує міжнародна спільнота, а правоохоронці обіцяють скоро завершити слідство.
Також у випуску:
Чому досі не знайдено жодного замовника у жодному з нападів на активістів?
Гість студії – голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Коментар надав радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.
Джерело: 24 канал
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