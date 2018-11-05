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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 18:00: Смерть Катерини Гандзюк та розслідування нападів на активістів

      Випуск новин 106 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 листопада станом на 18:00 – негайно створити тимчасову слідчу комісію для розслідування справи Гандзюк і півсотні нападів на інших активістів – у Верховній Раді депутати домовляються про порядок денний на завтра. Утім, фракція БПП із рішенням зволікає. Тим часом на смерть Катерини реагує міжнародна спільнота, а правоохоронці обіцяють скоро завершити слідство.

      Також у випуску: 

      Чому досі не знайдено жодного замовника у жодному з нападів на активістів?

      Гість студії – голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Коментар надав радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Замах на активіста Михайлика Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Кримінальні новини Жертви Міністерство внутрішніх справ Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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