Випуск новин за 18:00: Смерть Катерини Гандзюк та розслідування нападів на активістів

У випуску новин за 5 листопада станом на 18:00 – негайно створити тимчасову слідчу комісію для розслідування справи Гандзюк і півсотні нападів на інших активістів – у Верховній Раді депутати домовляються про порядок денний на завтра. Утім, фракція БПП із рішенням зволікає. Тим часом на смерть Катерини реагує міжнародна спільнота, а правоохоронці обіцяють скоро завершити слідство.

Також у випуску: Чому досі не знайдено жодного замовника у жодному з нападів на активістів? Гість студії – голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Коментар надав радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.