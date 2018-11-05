Выпуск новостей за 18:00: Смерть Екатерины Гандзюк и расследование нападений на активистов
В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 18:00 – немедленно создать временную следственную комиссию для расследования дела Гандзюк и полусотни нападений на других активистов – в Верховной Раде депутаты договариваются о повестке дня на завтра. Впрочем, фракция БПП с решением медлит. Тем временем на смерть Екатерины реагирует международное сообщество, а правоохранители обещают скоро завершить
Также в выпуске:
Почему до сих пор не найдено ни одного заказчика ни в одном из нападений на активистов?
Гость студии – глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Комментарий дал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.
Источник: 24 канал
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