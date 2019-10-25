Випуск новин за 18:00: Спалах кору в Україні. Деталі стрілянини у Харкові

У випуску новин за 25 жовтня станом на 18:00 – окрім дифтерії в Україні спалах кору. За минулий тиждень цю хворобу зафіксували у 43 людей. У Харкові вдень сталася стрілянина, під час якої загинув 35-річний чоловік та ще один отримав поранення. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Також у випуску: Дифтерія шириться Україною. Захворювання зафіксували у столиці, до лікарні потрапив 9-річний хлопчик, який не був вакцинований. А все через те, що його батьки виступали проти вакцинації.