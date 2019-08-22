Випуск новин за 19:00: Деталі замовного вбивство на Київщині. Повернення РФ до G8

У випуску новин за 22 серпня станом на 19:00 – бізнесмен з Броварів замовив кілерові вбити за 50 тисяч доларів колишню дружину та її дочку, адже після розлучення роками судився із ними за спільне майно. Повернення українських бранців – одна з умов повернення Росії до Великої Вісімки. Ідею про повернення РФ до G8 вже висловили Дональд Трамп та Еммануель Макрон.

Також у випуску:

Зеленський заявив, що повернення Росії у G8, звідки її у 2014 році вигнали, можливе через повернення Криму та деокупацію Донбасу.

Ймовірно, Москва незабаром віддасть Україні полонених моряків.

Фракції нарешті озвучили своїх претендентів на пост другого заступника голови Верховної Ради.