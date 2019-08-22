Випуск новин за 19:00: Деталі замовного вбивство на Київщині. Повернення РФ до G8
У випуску новин за 22 серпня станом на 19:00 – бізнесмен з Броварів замовив кілерові вбити за 50 тисяч доларів колишню дружину та її дочку, адже після розлучення роками судився із ними за спільне майно. Повернення українських бранців – одна з умов повернення Росії до Великої Вісімки. Ідею про повернення РФ до G8 вже висловили Дональд Трамп та Еммануель Макрон.
Також у випуску:
Зеленський заявив, що повернення Росії у G8, звідки її у 2014 році вигнали, можливе через повернення Криму та деокупацію Донбасу.
Ймовірно, Москва незабаром віддасть Україні полонених моряків.
Фракції нарешті озвучили своїх претендентів на пост другого заступника голови Верховної Ради.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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