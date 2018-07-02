Випуск новин за 20:00: Погода в липні. Запобіжний захід для викрадачів в Єгипті

У випуску новин за 2 липня станом на 20:00 – дощ, холод, підтоплені будівлі та обірвані кабелі – так для українців почався липень-2018. На вихідні негода лютувала практично по всій території країни. Два місяці тримання під вартою без права на заставу для двох громадян Єгипту, які минулого понеділка недалеко центру Києва викрали сина лівійського дипломата і вимагали за нього викуп.

Також у випуску: Ірина Геращенко оприлюднила список 23 росіян, яких Україна готова виміняти українських політв'язнів. Частина туристів, які на кілька днів застрягли у Тунісі, повернулися додому. В Україні стартує вступна кампанія.