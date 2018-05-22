00:35
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна руйнують російський автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Випуск новин за 20:00: Стан отруєних дітей у Харкові. Ситуація на фронті

Випуск новин 75 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 травня станом на 20:00 – кількість госпіталізованих дітей після розпилення газу в харківській школі №3 зросла до 38 осіб, стан дітей стабільний. За минулу добу проросійські війська понад півсотні разів обстрілювали позиції українських армійців, більшість обстрілів зафіксовані із заборонених калібрів.

Також у випуску:

На Закарпатті загорілась електричка із пасажирами, потерпілих немає.

Шестеро людей померли після пиятики метиловим спиртом у Борисполі на Київщині, ще одна особа вижила.

Миколаївських школярів, які отруїлись невідомою речовиною, готують до виписки. Медики кажуть – небезпека минула і здоров'ю дітей уже нічого не загрожує.

Російська Держдума ухвалила закон про відповідь на санкції заходу.

Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Випуск новин отруєння Діти
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 22 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль
22 травня, 22:41 Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль
1871
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 518
SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
22 травня, 20:01 SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
Яніна Ткачук 930
Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
22 травня, 19:01 Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
Євгенія Мазур 513
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
22 травня, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1852
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук