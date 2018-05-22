Випуск новин за 20:00: Стан отруєних дітей у Харкові. Ситуація на фронті
У випуску новин за 22 травня станом на 20:00 – кількість госпіталізованих дітей після розпилення газу в харківській школі №3 зросла до 38 осіб, стан дітей стабільний. За минулу добу проросійські війська понад півсотні разів обстрілювали позиції українських армійців, більшість обстрілів зафіксовані із заборонених калібрів.
Також у випуску:
На Закарпатті загорілась електричка із пасажирами, потерпілих немає.
Шестеро людей померли після пиятики метиловим спиртом у Борисполі на Київщині, ще одна особа вижила.
Миколаївських школярів, які отруїлись невідомою речовиною, готують до виписки. Медики кажуть – небезпека минула і здоров'ю дітей уже нічого не загрожує.
Російська Держдума ухвалила закон про відповідь на санкції заходу.
Джерело: 24 канал
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