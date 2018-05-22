Випуск новин за 20:00: Стан отруєних дітей у Харкові. Ситуація на фронті

У випуску новин за 22 травня станом на 20:00 – кількість госпіталізованих дітей після розпилення газу в харківській школі №3 зросла до 38 осіб, стан дітей стабільний. За минулу добу проросійські війська понад півсотні разів обстрілювали позиції українських армійців, більшість обстрілів зафіксовані із заборонених калібрів.

Також у випуску: На Закарпатті загорілась електричка із пасажирами, потерпілих немає. Шестеро людей померли після пиятики метиловим спиртом у Борисполі на Київщині, ще одна особа вижила. Миколаївських школярів, які отруїлись невідомою речовиною, готують до виписки. Медики кажуть – небезпека минула і здоров'ю дітей уже нічого не загрожує. Російська Держдума ухвалила закон про відповідь на санкції заходу.