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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 21:00: Вбивство українця у ПАР. Всеукраїнський флешмоб рятувальників

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 липня станом на 21:00 – у Південно-африканській республіці вбили українця. Він став жертвою грабіжників. Смерть 44-річного Івана Іванова підтвердили в українському посольстві в ПАР. У Кропивницькому рятувальники долучилися до Всеукраїнського флешмобу. Вони проінспектували центральну частину міста, розставляли написи із забороною паркувати авто біля гідрантів.

      Також у випуску:

      20-річний нацгвардієць просто під час несення служби намагався накласти на себе руки у суді. Сталося це у Київському суді Одеси. Інші солдати почули постріли, а потім, в одному з приміщень знайшли свого колегу з простріленою головою.

      У Генпрокуратурі заявили, що не бачать достатньо доказів винуватості суддів окружного адмінсуду Києва. І це при тому, що три дні тому ГПУ разом з НАБУ зібрали брифінг, на якому звинуватили служителі феміди у тому, що вони впливали на рішення Державного бюро розслідувань, Конституційного суду та інших державних органів.

      Соратника Януковича нарешті допитали у Генпрокуратурі – у справі розслідування злочинів на Євромайдані. На допит Андрій Портнов прийшов з адвокатом та охоронцем. У стінах Управління спецрозслідувань провів дві години.

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      Теги: Вбивство Випуск новин Флешмоб
      Джерело: 24 канал
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