Випуск новин за 22:00: Розсилка вибухівки в США. Грошові зв'язки Британії та Росії
У випуску новин за 26 жовтня станом на 22:00 – ФБР затримало підозрюваного у масовій розсилці вибухівки у США, ним виявився 56-річний житель Флориди, чоловіка схопили під час спецоперації у магазині запчастин у місті Плантейшн. Видання The Times з'ясувало, хто з членів Палати лордів отримує гроші в російських компаніях і як вони їх відпрацьовують на рідному туманному Альбіоні.
Також у випуску:
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Як працює місія ОБСЄ на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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