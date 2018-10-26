Випуск новин за 22:00: Розсилка вибухівки в США. Грошові зв'язки Британії та Росії

У випуску новин за 26 жовтня станом на 22:00 – ФБР затримало підозрюваного у масовій розсилці вибухівки у США, ним виявився 56-річний житель Флориди, чоловіка схопили під час спецоперації у магазині запчастин у місті Плантейшн. Видання The Times з'ясувало, хто з членів Палати лордів отримує гроші в російських компаніях і як вони їх відпрацьовують на рідному туманному Альбіоні.

Також у випуску: На фронті далі не спокійно, одного українського військового поранили, бойовики тричі відкривали вогонь. Злочинці три місяці тримали майже три десятки в’єтнамців в підвалі уселі Глеваха на Київщині. Як працює місія ОБСЄ на Донбасі.