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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 9:00: Заява Волкера. Штрафи за булінг

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 грудня станом на 9:00 – спецпредставник Держдепу Курт Волкер заявив, що США вимагає звільнити українських моряків та повернути Україні судна. Парламент ухвалив законопроект про штрафи за булінг – це буде від 850 до майже трьох тисяч гривень або громадськими роботами до 60 годин.

      Також у випуску: 

      У МВФ підтвердили надання кредиту Україні, нова угода stand-by розрахована на 14 місяців.

      На столичних Осокорках на стелях станції представили унікальний арт-проект Національної Єдності "More Than Us".

      На Черкащині люди перекрили дорогу державного значення.

      Теги: Курт Волкер Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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