Випуск новин за 9:00: Заява Волкера. Штрафи за булінг

У випуску новин за 19 грудня станом на 9:00 – спецпредставник Держдепу Курт Волкер заявив, що США вимагає звільнити українських моряків та повернути Україні судна. Парламент ухвалив законопроект про штрафи за булінг – це буде від 850 до майже трьох тисяч гривень або громадськими роботами до 60 годин.

Також у випуску:

У МВФ підтвердили надання кредиту Україні, нова угода stand-by розрахована на 14 місяців.

На столичних Осокорках на стелях станції представили унікальний арт-проект Національної Єдності "More Than Us".

На Черкащині люди перекрили дорогу державного значення.