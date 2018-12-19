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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 9:00: Заявление Уолкера. Штрафы за буллинг

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 9:00 – спецпредставитель Госдепа Курт Уолкер заявил, что США требует освободить украинских моряков и вернуть Украине судна. Парламент принял соответствующий законопроект о штрафах за буллинг – это будет от 850 до почти трех тысяч гривен или общественными работами до 60 часов.

      Также в выпуске:

      В МВФ подтвердили предоставления кредита Украине, новое соглашение stand-by рассчитано на 14 месяцев.

      На столичных Ососкорках на потолках станции представили уникальный арт-проект Национального Единства "More Than Us".

      В Черкасской области люди перекрыли дорогу государственного значения.

      Теги: Курт Волкер Выпуск новостей Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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