Выпуск новостей за 9:00: Заявление Уолкера. Штрафы за буллинг

В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 9:00 – спецпредставитель Госдепа Курт Уолкер заявил, что США требует освободить украинских моряков и вернуть Украине судна. Парламент принял соответствующий законопроект о штрафах за буллинг – это будет от 850 до почти трех тысяч гривен или общественными работами до 60 часов.

Также в выпуске:

В МВФ подтвердили предоставления кредита Украине, новое соглашение stand-by рассчитано на 14 месяцев.

На столичных Ососкорках на потолках станции представили уникальный арт-проект Национального Единства "More Than Us".

В Черкасской области люди перекрыли дорогу государственного значения.