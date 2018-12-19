Выпуск новостей за 9:00: Заявление Уолкера. Штрафы за буллинг
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 9:00 – спецпредставитель Госдепа Курт Уолкер заявил, что США требует освободить украинских моряков и вернуть Украине судна. Парламент принял соответствующий законопроект о штрафах за буллинг – это будет от 850 до почти трех тысяч гривен или общественными работами до 60 часов.
Также в выпуске:
В МВФ подтвердили предоставления кредита Украине, новое соглашение stand-by рассчитано на 14 месяцев.
На столичных Ососкорках на потолках станции представили уникальный арт-проект Национального Единства "More Than Us".
В Черкасской области люди перекрыли дорогу государственного значения.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии