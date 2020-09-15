Першим об'єктом ДП "Укрспирт", виставленим на приватизацію, стало окреме майно Немирівського місця ведення діяльності та зберігання спирту.

Відповідна інформація з'явилася на електронному майданчику "Prozorro Продажі" 15 вересня. Приватизація є частиною Програми реформування і розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки, яка була затверджена Кабміном України 12 серпня.

Передбачається, що в рамках приватизації об'єктів ДП ​​"Укрспирт" і держконцерну "Укрспирт" на продаж будуть виставлені 78 виробничих майданчиків. Метою приватизації Фондом держмайна України проголошується зростання обсягів виробництва і реалізації спирту, створення нових робочих місць, збільшення податкових відрахувань, а також викорінення корупції зі сфери. Україна стала передостанньою, після Білорусі, країною Європи, де почалася демонополізації спиртової галузі.

"Панове інвестори, для приватизації державних спиртзаводів створені найбільш сприятливі умови. До літа 2021 року спирт в Україні можна буде виробляти виключно на спиртзаводі, купленому у держави на приватизаційному аукціоні. Адже закон передбачає, що дозволи на будівництво і введення в експлуатацію нових підприємств з виробництва спирту будуть надаватися тільки з 1 липня 2021 року. До цього часу у вас все переваги перед тими, чий спиртовий бізнес поки тільки в планах. Більш того, держава захистила українського виробника обмеженням імпорту спирту в Україні, яке буде діяти до 1 січня 2024 року", – заявив глава Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook.

Серед потенційних інвесторів в спиртову галузь, як відзначають у Фонді держмайна України, – виробники лікеро-горілчаної продукції, фармацевтичні виробники, виробники біоетанолу, агровиробники.

Нагадаємо, на вебпорталі privatization.gov.ua доступна повна інформація про стан спиртової галузі України та механізм придбання виставлених на приватизацію об'єктів.