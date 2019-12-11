Відбулися обшуки у скандального київського забудовника Микитася

Прокурори Генпрокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань провели обшук за місцем проживання одного із колишніх народних депутатів України. Сталося це 11 грудня в передмісті Києва. За даними ЗМІ, мовиться про обшуки в будинку екснардепа та скандального київського забудовника Максима Микитася.

Відповідну інформацію оприлюднили пресслужби ДБР і ГПУ.

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У ДБР зазначили, що слідчі дії відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.

У ГПУ додають, що зараз правоохоронці вирішують питання про накладення арешту на майно, зокрема виявлене під час обшуку.

У Бюро додають, за попередньою інформацією, у 2016 році нардеп підробив документи, зокрема, договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу він вніс до своєї декларації народного обранця VII скликання.

У підсумку слідство встановило, що одна особа з числа тих, з ким укладали договори, померла до підписання документу. Крім того, у осіб, з якими нібито підписували угоди про продаж цінних паперів, є відсутніми нараховані доходи. Отримана під час досудового розслідування інформація підтверджує також те, що згадані угоди не були належним чином зареєстрованими.

Наразі триває досудове розслідування. Справу відкрито за такими статтями:

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (передбачає позбавленням волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна).

(передбачає позбавленням волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна). підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (передбачає штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі терміном до 2 років.).

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Що передувало цим подіям

Наприкінці вересня Микитасю повідомило про підозру ДБР. Йому закидають хуліганство під час передвиборчої кампанії. Якщо провину політика доведуть, йому загрожує штраф в розмірі 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень – 17 тисяч гривень). Також його можуть арештувати на півроку, або обмежити волю терміном до п'яти років.

На початку жовтня Микитасю повідомило про підозру Національне антикорупційне бюро. Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії та діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

Згодом за цією справою Вищий антикорупційний суд призначив йому запобіжний захід – заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень. Також суд зобов'язаний політика відвідувати службових осіб з певною періодичністю, а також здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон. Водночас на нього мали надягти електронний браслет.

Наприкінці жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу Антикорупційної прокуратури на запобіжний захід для екснардепа Максима Микитася. Таким чином, колишнього парламентаря взяли під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Проте за два дні за Микитася цю суму внесли.

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Що відомо про Максима Микитася

Він є одним із найбільших київських забудовників. З червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).



Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. Представляв у Верховній Раді об'єднання "Воля народу". У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.