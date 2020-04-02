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      Військовий скоїв самогубство на Львівщині: неподалік знайшли ще тіло цивільного

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      На Яворівському полігоні знайшли тіла двох чоловіків – військового та цивільного: деталі / Фото з відкритих джерел

      На Львівщині у лісосмузі на Яворівському полігоні виявили тіла двох чоловіків. Один загиблий – військовий-контрактник, другий – цивільний місцевий житель.

      Загибель військового: деталі 

      Як повідомляє ТСН, попередньо загибель військового кваліфікують як самогубство. У поліції кажуть, що чоловік залишив передсмертну записку. Начебто через сімейні обставини вирішив звести рахунки з життям. За даними журналістів, чоловік начебто підірвався на саморобному пристрої.

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      Він жив у казармі поряд з полігоном. Увечері вийшов надвір і вчасно не повернувся. Інші військові кинулися на пошуки. Згодом знайшли його тіло в лісосмузі.

      Відомо, що військовий служив за контрактом. Був родом із Чернігівщини. Йому було 25 років.

      Жодних проблем на військовій службі не було, зауваження від командування - відсутні взагалі. По службі характеризувався тільки з позитивного боку,
      – розповів тимчасовий виконувач командира військової частини Володимир Сидоров.

      Що відомо про загиблого цивільного 

      Щодо цивільного, то його тіло військові випадково знайшли під час пошуків свого товариша. Лежало воно за кілька кілометрів від військової частини.

      Це 47-річний місцевий житель, якого ще у січні оголосили зниклим безвісти. Чи була його смерть насильницькою, у поліції не повідомляють.

      Обидва тіла скерували на судово-медичну експертизу. Вона має встановити остаточні причини смерті. Результати мають бути за кілька днів. Правоохоронці пообіцяли їх оприлюднити.

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      До слова, нещодавно в Житомирі попрощались з кіборгом, ветераном 95-ої ОДШБр Олегом Котенком (позивний "Кот"). 6 березня його знайшли застреленим у під'їзді будинку. У поліції стверджують, що основною версією смерті є самогубство. Натомість родичі та друзі ветерана не вірять у суїцид.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Самогубство Жертви Збройні сили України Новини Львова
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