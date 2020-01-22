Військовий з Львівщини, який вбив колегу по службі, проведе 5 років за ґратами

Яворівський райсуд Львівської області визнав винним 21-річного військового у справі про вбивство колеги по службі. У червні 2019 року хлопець ненароком вистрелив у товариша.

Рішення суду ухвалене ще 13 січня, але лише 21 січня про нього повідомила Військова прокуратура.

До слова: Жахлива смерть військового на Львівщині: його ненароком застрелив інший солдат

У червні 2019 року військовий направив автомат Калашникова на свого товариша. Хлопець вважав, що зброя розряджена, та у руках вона раптово вистрелила. Від отриманої травми його товариш загинув.

Військова прокуратура довела винуватість хлопця за статтею про необережне поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. Сам військовослужбовець свою провину визнав та щиро розкаявся.

Наступні 5 років військовий проведе за ґратами.

Що відомо про трагічний інцидент у Яворові?Інцидент трапився ще 9 червня 2019 року. Після нього постраждалий військовий був доставлений до яворівської лікарні, де згодом і помер.



Натомість винуватець одразу ж добровільно розповів слідчим Державного бюро розслідувань про усі деталі інциденту. Правоохоронці одразу ж розслідували справу як необережне поводження зі зброєю. За це хлопцеві загрожувало до 10 років.