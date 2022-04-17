На місце викликали слідчо-оперативну групу національної поліції. Проти військового відкрили кримінальне провадження за незаконне зберігання наркотиків.

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Відповідно до 307 статті Кримінального кодексу України, незаконне зберігання, розповсюдження, придбання та зберігання наркотичних засобів чи психотропних речовин караються позбавленням волі на термін від 3 до 8 років.

Але зауважимо, що відповідно до 62 статті КУ людина вважається невинною у вчиненні злочину та не може бути покарана, доки її провину не встановлять у законному порядку та не буде відповідного вироку суду.

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