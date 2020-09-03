Стрілянину у місті Українка Київської області на території кафе влаштували невідомі, які приїхали на автомобілях зі столичними номерами. Кілька постраждалих звернулися до лікарів. У поліції кажуть, що працівники закладу прибрали речові докази інциденту, зокрема – гільзи.

Що відомо про стрілянину в Українці 2 вересня

"Київ Оперативний" написав, що 2 вересня о 19:14 в районі міського пляжу міста Українка (Київська область) сталася стрілянина.

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За словами очевидців, озброєні люди стріляли у когось біля кафе "ДеБош". Потім втекли, але кілька учасників зазнали поранень.

"Чомусь персонал ресторану одразу після всього побіг збирати гільзи", – зауважили у спільноті. Це, разом із самою стріляниною, можна помітити у відео.

Поліція Київської області у фейсбуці повідомила, що після стрілянини в Українці до лікарні з пораненнями від травматичної зброї звернулися троє чоловіків, але один із них пізніше втік. Пояснювати щось про стрілянину ці люди відмовилися.

Також правоохоронці зазначили, що учасники інциденту приїхали на автомобілях із Києва. Зараз їх розшукують. Провадження розпочали за фактом хуліганства та приховування злочину.

До слова, слідчо-оперативна група, яка приїхала до кафе, виявила, що працівники закладу "вже зібрали гільзи та зробили все, щоб прибрати речові докази".

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