До того ж "Волошкове поле" – перша компанія в Україні, що показала молочні ферми та умови, в яких живуть корівки.

Ця безпрецедентна ініціатива стала результатом приєднання компанії до національного проєкту Виробник.ua.

Як зазначив Андрій Табалов, генеральний директор "Волошкового поля", головна мета участі у проєкті Виробник.ua – розвіяти всі міфи про походження заводської молочної продукції і повернути віру українців в її натуральність.

За словами Віталія Єрмака, натхненника проєкту Виробник.ua, в Україні існує високий запит на інформацію про створення молочної продукції.

Це безпрецедентний випадок для України, коли бренд показує повний цикл створення продукту. Це безумовна перемога для всіх. Адже бренд отримує довіру споживача, а споживач – спокій щодо якості продукту,

– додав він.

Нагадаємо, що першим продуктом, з яким компанія "Волошкове поле" доєдналась до проєкту Виробник.ua, стало молоко. Ролик про його виробництво лише за тиждень переглянули тисячі українців.

Переглянути відео створення молока та глазурованих сирків можна на сайті проєкту Виробник.ua.

Виробник.ua – національний проєкт, що показує, з чого зроблені продукти щоденного використання. У соціальних мережах до проєкту приєдналися десятки тисяч українців. Свої потужності в межах проєкту вже показали відомі бренди.

Проєкт є учасником Американської торгової палати.