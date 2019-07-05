14:04
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів
      Вєсті.UA
      19:20, 4 липня
      Протасів Яр роздору: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Вони святкують, а мені огидно, – Кулеба розповів про сльози у ПАРЄ після повернення Росії

      301 Читать новость на русском
      Кулеба розповів про сзакулісся ПАРЄ після повернення Росії
      Кулеба розповів про сзакулісся ПАРЄ після повернення Росії / Фейсбук Дмитра Кулеби

      У ніч на 25 червня під час засідання ПАРЄ до останнього неможливість повернення туди російської делегації відстоювали в основному українці та британці. Водночас ті, хто завзято "топив" за росіян, святкував "перемогу". Однак декому було відверто соромно за те, що відбувається.

      Про закулісся нелегкої для української розповів посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв’ю "ВВС Україна".

      Розвиток подій: Чи буде ПАРЄ мститись Україні через від'їзд делегації

      Яскравий приклад того, що багатьом противно від такої політики у ПАРЄ, представники України побачили дорогою до кабінету групи консерваторів, куди входять переважно консерватори.

      Ми йшли з Бориславом Березою й щось обговорювали. Поруч із кабінетом консерваторів – офіс групи соціалістів. Вони якраз, навпаки, основа підтримки росіян. У цій фракції потужно представлені німці, які це все й проштовхували,
      – розповів Кулеба.

      Саме там, за його словами, українці помітили дівчину – помічницю одного із членів ПАРЄ, який завзято просував російські інтереси. Раніше Кулеба вже розповідав, що вона плакала в порожньому коридорі ПАРЄ.

      "Я б ту дівчину й не помітив, вона під шафою стояла. Це помічниця одного з депутатів з групи соціалістів. Я в неї запитав, що сталося. Вона відповіла, що там зараз святкують, а їй огидно, що так відбулося", – пояснив посол України в Раді Європи.

      Після реваншу Росію у ПАРЄ український парламент вирішив відкликати запрошення Асамблеї надіслати спостерігачів за виборами депутатів 21 липня. Після цього делегація ПАРЄ достроково покинула Україну.

      Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.

      Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

      Росія повернулась у ПАРЄ
      Хто як голосував за повернення Росії у ПАРЄ 

       
      blog_ava
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      сьогодні
      5735
      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Україна – Росія Новини Росії Великобританія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами
      сьогодні , 12:16 Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами
      Дмитро Снєгирьов 2251
      Путін хоче підсадити Зеленського на перевірений гачок
      сьогодні , 12:00 Путін хоче підсадити Зеленського на перевірений гачок
      Блог Медіа 1285
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      817
      Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
      сьогодні , 11:00 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
      217
      Терористи на Донбасі, "прикриваючись" обстрілами, підвищують ціни і грабують людей
      сьогодні , 10:11 Терористи на Донбасі, "прикриваючись" обстрілами, підвищують ціни і грабують людей
      Олексій Чибісов 357
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук