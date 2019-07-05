Вони святкують, а мені огидно, – Кулеба розповів про сльози у ПАРЄ після повернення Росії

У ніч на 25 червня під час засідання ПАРЄ до останнього неможливість повернення туди російської делегації відстоювали в основному українці та британці. Водночас ті, хто завзято "топив" за росіян, святкував "перемогу". Однак декому було відверто соромно за те, що відбувається.

Про закулісся нелегкої для української розповів посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв’ю "ВВС Україна".

Розвиток подій: Чи буде ПАРЄ мститись Україні через від'їзд делегації

Яскравий приклад того, що багатьом противно від такої політики у ПАРЄ, представники України побачили дорогою до кабінету групи консерваторів, куди входять переважно консерватори.

Ми йшли з Бориславом Березою й щось обговорювали. Поруч із кабінетом консерваторів – офіс групи соціалістів. Вони якраз, навпаки, основа підтримки росіян. У цій фракції потужно представлені німці, які це все й проштовхували,

– розповів Кулеба.

Саме там, за його словами, українці помітили дівчину – помічницю одного із членів ПАРЄ, який завзято просував російські інтереси. Раніше Кулеба вже розповідав, що вона плакала в порожньому коридорі ПАРЄ.

"Я б ту дівчину й не помітив, вона під шафою стояла. Це помічниця одного з депутатів з групи соціалістів. Я в неї запитав, що сталося. Вона відповіла, що там зараз святкують, а їй огидно, що так відбулося", – пояснив посол України в Раді Європи.

Після реваншу Росію у ПАРЄ український парламент вирішив відкликати запрошення Асамблеї надіслати спостерігачів за виборами депутатів 21 липня. Після цього делегація ПАРЄ достроково покинула Україну.

Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.



Хто як голосував за повернення Росії у ПАРЄ