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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – чим загрожує "Північний потік-2", як змінилися рейтинги кандидатів за лютий та чому так багато високопосадовців вороже ставляться до Уляни Супрун.

      1. Германия ставит под угрозу безопасность всей Европы

      Меркель и Путин
      "Северному потоку-2" уже не помешать, слишком сильно прокремлевское лобби. Даже фрау Меркель идет по стопам другого немецкого канцлера – Герхарда Шредера, с перспективой неплохого нефтегазового пансиона на пенсии.

      Все статьи автора.

      2. Росія повільно, але наполегливо душить Україну, – Atlantic Council

      Росія стягує війська до кордону з Україною
      "Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна зробить це, не буде України".

      Читайте на сайті 24 найцікавіші статті світових медіа.

      3. Якщо Росія почне переговори про збитий "Боїнг", це матиме для неї серйозні наслідки, – Les Echos

      Реконструкція збитого
      Країни-учасниці Об'єднаної слідчої групи (JIT) передали справи про збитий "Боїнг" рейсу MH17 до міжнародного трибуналу, де Росія як держава буде притягнута до відповідальності.

      Більше матеріалів про збитий "Боїнг 777" тут.

      4. Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить

      Уляна Супрун
      Окружний адмінсуд Києва попередньо заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. МОЗ. Після чотириденного розгляду справи суд зрештою скасував своє рішення та дозволив Супрун повернутися до роботи. Але її опоненти не збираються здаватися...

      Хто така Уляна Супрун? Більше тут.

      5. Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко

      Трійка лідерів за рейтингами КМІС
      Цього тижня з'явилися свіжі українські соцопитування – і цифри там досить приголомшливі!

      Найважливіші новини про вибори-2019 дивіться тут.

      Читайте також: Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Уляна Супрун Новини політики Війна на Донбасі Європа Новини Росії Президентські вибори 2019 Війна Рейтинги Публікації Кандидати в президенти Збитий "Боїнг 777"
      Джерело: 24 Канал
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