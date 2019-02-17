Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – чим загрожує "Північний потік-2", як змінилися рейтинги кандидатів за лютий та чому так багато високопосадовців вороже ставляться до Уляни Супрун.

1. Германия ставит под угрозу безопасность всей Европы





"Северному потоку-2" уже не помешать, слишком сильно прокремлевское лобби. Даже фрау Меркель идет по стопам другого немецкого канцлера – Герхарда Шредера, с перспективой неплохого нефтегазового пансиона на пенсии.



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2. Росія повільно, але наполегливо душить Україну, – Atlantic Council





"Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна зробить це, не буде України".



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3. Якщо Росія почне переговори про збитий "Боїнг", це матиме для неї серйозні наслідки, – Les Echos





Країни-учасниці Об'єднаної слідчої групи (JIT) передали справи про збитий "Боїнг" рейсу MH17 до міжнародного трибуналу, де Росія як держава буде притягнута до відповідальності.



Більше матеріалів про збитий "Боїнг 777" тут.

4. Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить





Окружний адмінсуд Києва попередньо заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. МОЗ. Після чотириденного розгляду справи суд зрештою скасував своє рішення та дозволив Супрун повернутися до роботи. Але її опоненти не збираються здаватися...



Хто така Уляна Супрун? Більше тут.

5. Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко





Цього тижня з'явилися свіжі українські соцопитування – і цифри там досить приголомшливі!



Найважливіші новини про вибори-2019 дивіться тут.

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