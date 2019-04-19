Вплив Авакова на команду Зеленського: шокуючі деталі розслідування Bihus.info

Журналісти програми "Наші гроші" від Bihus.info, які відзначились гучним розслідуванням про "Укроборонпром", провели розслідування щодо іншого кандидати в президенти Володимира Зеленського. Виявилося, що в команді "нового обличчя" є люди впливу Коломойського, Авакова та не тільки.

Родина Зеленський через кіпрську фірму Aldorante Limited володіє квартирою в елітному будинку біля Верховної Ради, на Грушевського, 9-А. Тут же двома квартирами володіє родина бізнес-партнерів Зеленського Сергія і Бориса Шефірів.

Читайте першу частину розслідування Bihus.info про Андрія Богдана і його вплив на Зеленського: Хто з людей Коломойського впливає на Зеленського: резонансне розслідування

Помешкання в цьому ж будинку належить і соратнику Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу. Це на його авто нині возять Зеленського. Також тут проживає інша близька до Коломойського людина — голова Волинської облради Ігор Палиця. Авто, записане на пов’язану з Палицею фірму, їздить в кордежі Зеленського. Квартиру на Грушевського Палиця орендує.

Доки Андрій Богдан тяжіє до Коломойського, наступні групу ми пов’язуємо з біднішим, але політично — надзвичайно впливовим, персонажем. Її називають Ніжнія, за прізвищем лідера групи — юриста Сергія Нижного.

Нижний і його юридична компанія раніше вже співпрацювали з "Кварталом", консультували студію щодо податків. Зараз Ніжнія, за словами штабістів, теж абсолютно окрема одиниця.

Нижний: Ми юристи, юридична компанія, яка має контракт з політичною партією, і надаємо їм правову допомогу, консультуємо по всіх питаннях юридичних, наші партенри.

Журналістка: А безпосередньо Ви. нас цікавить ваша роль, тому що за нашими даними Ви маєте досить великий вплив в команді, тому що перед Вами навіть звітують. Чи це відповідає дійсності?

Нижний: Пані Маріє, я координю роботу юристів, як партнер компанії, яка залучена в процес як зовнішній консультант.



Сергій Нижний

Водночас в листуванні вплив Нижного виглядає теж ширшим ніж просто юридичні консультації.

Переписка про Нижного і Богдана

Окрім цього юрист засвітився в історії з квартирою нардепа та соратника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.



Аваков і Геращенко

У минулому році журналісти "Наших грошей" з’ясували, що житло для безквартирного Геращенка орендує його тесть. Орендує в елітному будинку на київському Печерську.

Читайте розслідування "Наших грошей" про квартиру Геращенка: Як Геращенко сів на шию своєму тестю: резонансне розслідування